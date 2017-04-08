Букмекеры считают "Терек" фаворитом в матче с тульским "Арсеналом"

8 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Арсенал" Т. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Арсенал" Т

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,73 – Н 3,41 – П2 5,97

Трансляция матча "Терек" – "Арсенал" Т 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Арсенал" Т.

Прямая трансляция матча "Терек" – "Арсенал" Т 8 апреля на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Арсенал" Т

Виктор БОНДАРЕНКО в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского "Динамо" – 2:0. Спад результатов у "Терека", полагаю, закончился. Состав у команды хороший, а обновленный "Арсенал" только сыгрывается, чередуя успехи с неудачами.

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ" – 2:1. Пора бы грозненцам порадовать свою публику голами и победить, наконец, весной на домашнем стадионе.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=2-1, 6 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 15 июня 2004 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" – "Терек" 1:0 4 октября 2004 года Чемпионат ФНЛ "Терек" – "Арсенал" 2:0 22 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Арсенал" 3:0 16 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Арсенал" – "Терек" 1:1 25 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Арсенал" – "Терек" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Терек" проиграл в новом году оба домашних матча с "Уфой" и ЦСКА со счетом 0:1. Команда не забивала в Грозном в четырех из пяти последних игр, отличившись только против "Краснодара" (2:1).

Пять гостевых поражений подряд потерпел в премьер-лиге "Арсенал". В последний раз "оружейники" набирали очки за пределами Тулы 21 октября, добившись в Самаре ничьей с "Крыльями Советов" (1:1).

ЦИТАТЫ

Магомед МИТРИШЕВ, нападающий "Терека":

– На таблицу ни в коем случае смотреть не надо. "Арсенал" – хорошая команда, которая даст бой и будет настраиваться на нас. Постараемся обрадовать болельщиков, ведь в этом году в официальных матчах мы еще не выигрывали.

Кирилл КОМБАРОВ, защитник "Арсенала":

– Силы у меня еще есть, так что поиграю. В житейском плане тридцатилетие – серьезная дата. С детства были большие планы, которые удалось осуществить. Воспитываю троих детей. Но много еще предстоит сделать. На мой взгляд, тридцать лет – самый интересный возраст в жизни.