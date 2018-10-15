Брат Кокорина поблагодарил Кадырова за готовность взять Александра и Мамаева в "Ахмат"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что брат форварда "Зенита" Александра Кокорина -Кирилл, который находится сейчас в столичном СИЗО-2, поблагодарил главу Чеченской республики и почетного президента "Ахмата" Рамзана Кадырова за готовность трудоустроить форварда и хавбека Павла Мамаева в клубе из Грозного.

- Каково психологическое состояние брата Кокорина - Кирилла? - вопрос Мельникову.

- Он не обращался за помощью к психологу, это стандартная процедура. Такой специалист всегда работает с гражданами, беседует, чтобы понять, в какую камеру распределять человека после карантина чтобы не было конфликтов и так далее. Это не проблема – просто психолог поговорил с Кириллом.

Он содержится с подозреваемым по статье о краже, сообщил моим коллегам, что благодарен за поддержку. Поблагодарил Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он поддерживает. (Игорь Новиков)

Братья Кокорины и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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