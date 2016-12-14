Борис Игнатьев: "У Семака в “Уфе" получится"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о перспективах Сергея Семака в "Уфе" в том случае, если тренер возглавит команду. Он отметил, что претендент на место в уфимском клубе совсем недавно получил тренерскую лицензию Pro.

– Переход в "Уфу" – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея, – сказал Игнатьев. – Семак с его пониманием футбола, вкладом в эту игру не может оставаться вторым или третьим тренером. Ему пора пробовать себя в новом статусе. Правда, для "Уфы" приглашение специалиста без практики работы главным несет определенный риск. Видимо, они все просчитали и определили его возможности как тренера.

Сергей должен понимать, что может случиться всякое. Это дело непростое, но интересное. Но, считаю, у него получится. Опыт работы тренером в "Зените" и сборной России должен сказаться. К тому же Семак учился в группе для получения лицензии Pro. Он совсем недавно сдавал экзамены. А раз Семак был в группе, значит, сдал.

Достойная ли это замена Гончаренко? Да мы Виктора особо в работе не видели. Восторгаться им нет смысла. Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный. Гончаренко внедрился и не упустил бразды правления из рук. (Ярослав СУСОВ)