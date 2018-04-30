Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролики, на которых запечетлены болельщики железнодорожников, призывающие команду обыграть "Краснодар" в матче 28-го тура чемпионата России. Записи сопровождены хештэгом #НаПутиКГлавному.
В случае победы над "Краснодаром" "Локомотив" досрочно гарантирует себе первое место в премьер-лиге. Для железнодорожников этот чемпионский титул может стать первым с 2004 года.
Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Вау 🔝 #НаПутиКГлавному pic.twitter.com/Dg15zkGDH2– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 апреля 2018 г.
Вместе! #НаПутиКГлавному pic.twitter.com/cZjoyGi4NG– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 апреля 2018 г.
д-р Хряк
ВПЕРЁД КРАСНОДАР !!!
17:56
maxcds
где все комменты? поддержите девчат. Кроме шуток))- Локо с чемпионством!
17:14