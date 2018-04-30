17:05 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"

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"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролики, на которых запечетлены болельщики железнодорожников, призывающие команду обыграть "Краснодар" в матче 28-го тура чемпионата России. Записи сопровождены хештэгом #НаПутиКГлавному.

В случае победы над "Краснодаром" "Локомотив" досрочно гарантирует себе первое место в премьер-лиге. Для железнодорожников этот чемпионский титул может стать первым с 2004 года.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Краснодар - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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д-р Хряк

ВПЕРЁД КРАСНОДАР !!!

17:56

maxcds

где все комменты? поддержите девчат. Кроме шуток))- Локо с чемпионством!

17:14

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