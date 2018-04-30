Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролики, на которых запечетлены болельщики железнодорожников, призывающие команду обыграть "Краснодар" в матче 28-го тура чемпионата России. Записи сопровождены хештэгом #НаПутиКГлавному.

В случае победы над "Краснодаром" "Локомотив" досрочно гарантирует себе первое место в премьер-лиге. Для железнодорожников этот чемпионский титул может стать первым с 2004 года.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.