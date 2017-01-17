Билялетдинов не уйдет из "Рубина" этой зимой

По информации "СЭ", 31-летний полузащитник Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой. Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.