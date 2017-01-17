15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Билялетдинов не уйдет из "Рубина" этой зимой

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По информации "СЭ", 31-летний полузащитник Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой. Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex-ls

главное хорошо пристроил, что он никуда уходить не хочет. а спросить о чем-то - так будет Карпина вспоминать, что он его нехороший в состав не ставил...

16:14

spartak-msk

папа пристроил этого пассажира.

15:50

alex-ls

всему виною деньги, деньги

15:45

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