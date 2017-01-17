Билялетдинов не уйдет из "Рубина" этой зимой

По информации "СЭ", 31-летний полузащитник Динияр Билялетдинов не покинет "Рубин" этой зимой. Контракт футболиста с казанцами рассчитан до конца сезона. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны его бывшего клуба "Локомотива". В нынешнем сезоне Билялетдинов пока не провел ни одного матча.
alex-ls
главное хорошо пристроил, что он никуда уходить не хочет. а спросить о чем-то - так будет Карпина вспоминать, что он его нехороший в состав не ставил...
16:14
spartak-msk
папа пристроил этого пассажира.
15:50
alex-ls
всему виною деньги, деньги
15:45