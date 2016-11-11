Бибрас Натхо: "Моя ситуация в ЦСКА налаживается"

Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо подтвердил, что слухи о возможном уходе хавбека из армейского клуба имели под собой почву. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.
– Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться, – сказал Натхо. – Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить.
Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу. (Эли ШВИДЛЕР)
karlikf1
Про дом и про место, в котором он хочет находиться Натхо так-же рассуждал, когда играл в Рубине. Дежурные слова!
19:30
dominels.ru
ну мы не против, если ЦСКА в этом случае не выигрывает...
19:13
pravda1979
Жаль лишь, что налаживаться она стала из-за травм и по не известным причинам ведущих футболистов.
18:16
Красно синий
Налаживается? Похоже Ерёму вообще посадят под домашний арест...
18:15
shpasic
ну, ещё бы не налаживалась, когда у Дзагоева и Ерёменко такие проблемы. может, это он Роману что-то и подсыпал?))
18:05
Dzaga
Бибрас приятный человек и раньше в футбол играл классный, только вот с его возвращением в состав игра ЦСКА налаживаться не стала...
17:46