17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бибрас Натхо: "Моя ситуация в ЦСКА налаживается"

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Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо подтвердил, что слухи о возможном уходе хавбека из армейского клуба имели под собой почву. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.

– Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться, – сказал Натхо. – Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить.

Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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karlikf1

Про дом и про место, в котором он хочет находиться Натхо так-же рассуждал, когда играл в Рубине. Дежурные слова!

19:30

dominels.ru

ну мы не против, если ЦСКА в этом случае не выигрывает...

19:13

pravda1979

Жаль лишь, что налаживаться она стала из-за травм и по не известным причинам ведущих футболистов.

18:16

Красно синий

Налаживается? Похоже Ерёму вообще посадят под домашний арест...

18:15

shpasic

ну, ещё бы не налаживалась, когда у Дзагоева и Ерёменко такие проблемы. может, это он Роману что-то и подсыпал?))

18:05

Dzaga

Бибрас приятный человек и раньше в футбол играл классный, только вот с его возвращением в состав игра ЦСКА налаживаться не стала...

17:46

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