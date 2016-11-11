Бибрас Натхо: "Моя ситуация в ЦСКА налаживается"

Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо подтвердил, что слухи о возможном уходе хавбека из армейского клуба имели под собой почву. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.

– Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться, – сказал Натхо. – Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить.

Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу. (Эли ШВИДЛЕР)