Бибрас Натхо: "Могу сказать, что Карасев – один из лучших арбитров в России"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что доволен работой арбитра Сергея Карасева в этой встрече. Также футболист поблагодарил одноклубников за празднование гола в стиле качания ребенка.

– "Локомотив" последний матч играл с пятью защитниками, а сегодня с четырьмя. К какой схеме готовились, и не стал ли этот вариант неожиданным для вашей команды?

– Мы знали, что они могут играть по двум схемам и готовились к обеим, – сказал Натхо. – Поэтому они ничем нас не удивили. Но мы ЦСКА и нам не стоит смотреть на соперника. Нужно играть в свой футбол.

– Последнее время в российском чемпионате много разговоров о судействе. В частности, в вашем матче заменили арбитра. В команде обсуждаете эту тему?

– Это не моя работа – обсуждать судей, но могу сказать, что Карасев – один из лучших арбитров в России. При нем матчи всегда приходят ровно и гладко.

– Празднование гола, с качанием ребенка заранее продумывали?

– Мы специально к этому не готовились. Просто после гола ребята спонтанно решили так отпраздновать рождение сына. Я им очень за это благодарен. Не ожидал, и было приятно.

– Немного рано использовали этот вариант. Нужно было после вашего гола.

– Они не верили, что я забью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"