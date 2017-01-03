13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беленов может перейти в "Рубин"

Александр БЕЛЕНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр БЕЛЕНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря "Анжи" Александра Беленова является "Рубин".

30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за "Анжи". В конце декабря клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год "Анжи" сменил владельца.

Беленов может присоединиться к "Рубину" уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. (Сергей ЕГОРОВ)

Александр Беленов: "Поступит предложение от "Рубина" - будем думать"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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