Беленов может перейти в "Рубин"

По информации "СЭ", наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря "Анжи" Александра Беленова является "Рубин".

30-летний голкипер в первой части сезона провел 17 матчей за "Анжи". В конце декабря клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год "Анжи" сменил владельца.

Беленов может присоединиться к "Рубину" уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. (Сергей ЕГОРОВ)

Александр Беленов: "Поступит предложение от "Рубина" - будем думать"