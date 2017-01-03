Александр Беленов: "Поступит предложение от "Рубина" - будем думать"

Вратарь "Анжи" Александр Беленов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал возможность перехода в "Рубин". Голкипер готов рассмотреть предложение казанцев, если оно поступит.

Напомним, в конце декабря махачкалинский клуб сделал заявление о возможности продажи ведущих футболистов, а под самый Новый год "Анжи" сменил владельца.

- Никак не могу прокомментировать эту информацию, - сказал Беленов. - Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу "Анжи", готовлюсь по ней, все по графику.

- Планируете на сборы поехать с "Анжи"?

- До сборов с “Анжи" еще неделя. Пока так.

- Что в "Анжи" происходит, какой информацией располагаете?

- Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.

- Если предложение от "Рубина" поступит, как отреагируете?

- Поступит - будем думать. Пока не о чем говорить. (Сергей ЕГОРОВ)

Беленов может перейти в "Рубин"