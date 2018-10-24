Башкиров раздавал болельщикам "Крыльев Советов" бесплатные билеты на матч с "Зенитом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров устроил акцию для болельщиков самарского клуба. Футболист раздавал билеты на матч 12-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" в одном из торговых центров города.

Как говорится в источнике, игрок сам стал инициатором данной акции. Башкиров таким образом попытался загладить негативные эмоции, которые болельщики клуба испытали, когда сразу двух самарских футболистов задержала полиция.

Игрок купил билеты за свой счет и более часа провел в торговом центре, раздавая их болельщикам.

Напомним, что 14 октября игрок был задержан за вождение в нетрезвом виде. Полковник Сергей Гольдштейн, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области сообщил "СЭ", что экспертиза Башкирова подтвердила: в момент задержания сотрудниками ГИБДД футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело об административном правонарушении полузащитника. Максимальное наказание, которое грозит футболисту, предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

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