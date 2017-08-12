Азамат Засеев: "Игра идет до ошибки, постараемся ее не допустить"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев отметил в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова", что уфимцы выполняют установку главного тренера. По его словам, тренерский штаб предупреждал о том, что игра будет вязкой.

- Надо выполнять установку тренера, - сказал Засеев в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы знали, что игра будет закрытой. Надо отдать должное "Ростову", они плотно защищаются. Игра идет до ошибки, постараемся ее не допустить. Любую команду можно обыгрывать. У нас есть план на игру. Но "Ростов" хорошо обороняется.