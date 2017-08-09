Артур Юсупов: "Пусть соперники думают, что у "Ростова" скромные цели, и не настраиваются как следует"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов в интервью "СЭ" подчеркнул, что команда добилась большого прогресса под руководством главного тренера Леонида Кучука. По его словам, ростовчане не боятся ни одного из своих соперников.

– Какой футбол ставит "Ростову" Леонид Кучук? - вопрос Юсупову.

– Действуем очень организованно, каждый отрабатывает по полной программе. Единственный минус – команде всего месяц. В ряде других клубов за два-три года все доведено до автоматизма, а мы пока только привыкаем друг к другу. Но прогресса за месяц добились большого. Если кто нас и обыграет, то с большой кровью! Никого не боимся.

– Когда Курбан Бердыев решил вернуться в Казань, то многие прогнозировали, что на Дону он оставит после себя выжженную землю.

– Ничего подобного и близко нет! Более того, как по мне, мы могли в последних матчах выиграть еще увереннее, в два-три мяча. У того же "Анжи", например. Уверен, будем прибавлять с каждым туром.

– Какие цели ставит перед собой обновленный "Ростов"?

– Соперники пусть думают, что цели у нас скромные, и как следует не настраиваются. Но на самом деле с амбициями порядок. Ведь в команде собрались те, кому есть что доказывать. Например, Паршивлюк был капитаном "Спартака".

При этом лидеры остались – Гацкан, Калачев. Тренер всех сплотил, результат уже приходит. Хотя когда выходили на первый матч с "Уралом", то вообще не знали, что да как. Собрались бы пораньше, может, сейчас было бы на два-три очка побольше. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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