"Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за шарф

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по нарушениям клубами дисциплинарного регламента на матчах 24-го тура чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– "Крылья Советов" – "Рубин". За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера "Косово – Сербия", штраф самарскому клубу 25 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – "Краснодар" – "Арсенал". На матче был развернут шарф с ненормативной лексикой. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации атрибутики с оскорбительными выражениями и ненормативной лексикой, оштрафовать "Арсенал" на 50 тысяч рублей.