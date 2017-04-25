14:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за шарф

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по нарушениям клубами дисциплинарного регламента на матчах 24-го тура чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

"Крылья Советов" – "Рубин". За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера "Косово – Сербия", штраф самарскому клубу 25 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – "Краснодар" – "Арсенал". На матче был развернут шарф с ненормативной лексикой. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации атрибутики с  оскорбительными выражениями и ненормативной лексикой, оштрафовать "Арсенал" на 50 тысяч рублей.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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