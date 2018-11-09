"Анжи" совсем не участвовал в игре". Адиев - о матче в Туле до первого гола "Арсенала"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после гостевого матча 14-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:2) критично отозвался об игре своей команды.

Специалисту не понравилось начало встречи - отрезок до первого гола туляков после атаки с участие Резиуана Мирзова, Луки Джорджевича и Сергея Ткачева на 25-й минуте, а также действия махачкалинцев после второго пропущенного мяча - Зелимхан Бакаев отличился на 63-й минуте.

- До первого гола мы совсем, можно сказать, не участвовали в игре, - признал Адиев на послематчевой пресс-конференции. - Прижимались к воротам, наши робкие выходы в атаку прерывали. Одним словом, было много брака.

Когда "Арсенал" забивал, мы раскрылись, оставили Мирзова один в один. Не должны были этого делать, обговаривали эти вещи с двойной подстраховкой. Но это случилось в очередной раз, это свойственно нашей команде.

Только после этого стали лучше в атаку подниматься, более комбинационно играть, походы были. Во втором тайме планировали выход Кацаева, рассчитывали на его более агрессивные действия в свободных зонах. Началось что-то получаться, но свой момент мы не использовали и пропустили в контратаке - а когда счет стал 2:0, "Арсенал" заслуженно довел матч до победы.

Ключевой момент - когда Кацаев не забил при счете 0:1. Если бы он его использовал, с нашей стороны игра бы другой получилась. Второй ключевой момент - второй гол "Арсенала". Что после этого с нашей командой происходило, мне не особенно понравилось. (Артем Агапов)

После матча в Туле "Анжи" остался на 14-м месте с 13 очками (у "Уфы" перед игрой со "Спартаком" - 11), замыкает турнирную таблицу - "Енисей" (6 очков). "Арсенал" с 17 очками как минимум до субботы поднялся на 9-е место.

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