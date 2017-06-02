"Анжи" пополнили три выпускника академии клуба

Три воспитанника академии "Анжи" подписали контракты с клубом. Анар Панаев, Джамал Джафаров и Сергей Бабкин поставили подпись под соглашениями, которые рассчитаны на три года.

- Сегодня для вас открылись двери в большой футбол. Мы надеемся, что вы вырастите в больших мастеров и тем самым оправдается вложенный труд тренеров академии "Анжи", - приводит пресс-служба махачкалинцев слова директора академии Магомеда Исаева. - Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство футбольного клуба "Анжи" за внимание и заботу, которую клуб проявляет к делам академии и к каждому воспитаннику в частности.