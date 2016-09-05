"Анжи" объявил о расторжении контракта с Жировым

Защитник "Анжи" Александр Жиров покинул клуб, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

"После общения со спортивным департаментом и главным тренером клуба в целях получения защитником игровой практики "Анжи" и Александр Жиров прекратили трудовые отношения по обоюдному согласию сторон. Соответствующие формальности были улажены до закрытия трансферного окна, и игрок, согласно регламенту, может быть заявлен за другой клуб. "Анжи" благодарит Александра за его труд на благо команды и желает ему успехов", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Жиров перешел в "Анжи" летом прошлого года из "Волгаря". В прошлом сезоне 25-летний футболист провел наибольшее количество матчей за клуб из всех игроков.