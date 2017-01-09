10:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" интересуется хавбеком "Сатурна"

0
0
0

19-летний полузащитник "Сатурна" Бутта Магомедов может отправиться на просмотр в "Анжи". Уроженец Махачкалы еще в дошкольном возрасте перебрался с семьей в Подмосковье и является воспитанником УОР "Мастер-Сатурн".

На профессиональном уровне хавбек дебютировал 2 года назад, получив приглашение от Сергея Павлова. Потом отыграл год в "Знамени Труда". В нынешнем сезоне Магомедов с пятью голами является одним из лучших снайперов "Сатурна", занимающего третье место в зоне "Центр" ПФЛ. (Андрей КУЗИЧЕВ).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ