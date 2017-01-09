"Анжи" интересуется хавбеком "Сатурна"

19-летний полузащитник "Сатурна" Бутта Магомедов может отправиться на просмотр в "Анжи". Уроженец Махачкалы еще в дошкольном возрасте перебрался с семьей в Подмосковье и является воспитанником УОР "Мастер-Сатурн".

На профессиональном уровне хавбек дебютировал 2 года назад, получив приглашение от Сергея Павлова. Потом отыграл год в "Знамени Труда". В нынешнем сезоне Магомедов с пятью голами является одним из лучших снайперов "Сатурна", занимающего третье место в зоне "Центр" ПФЛ. (Андрей КУЗИЧЕВ).