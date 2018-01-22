Андрей Панюков: "Разгрома не ожидали"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков, оформивший дубль в контрольном матче с "Копенгагеном" (5:0) на сборе в Дубае, рассказал, что играть под нагрузками тяжело, а также отметил, что проблем с взаимопониманием с партнерами не возникло, передает корреспондент "СЭ" Александр МУЙЖНЕК.

- Играли в свой футбол. Под нагрузками, поэтому всем очень тяжело. Самое главное, хорошо поработали, - сказал Панюков.

- Ожидали, что разнесете "Копенгаген"?

- Честно, нет. Не то чтоб мы играли на результат, просто в свой футбол. И пытались выполнить то, что просил тренеру.

- Манчини разделил состав на две команды по таймам. Как давалось взаимодействие?

- Судя по счету, все нормально! Нашли общий язык. Все давалось удачно.

- В первом тайме "Зенит" легко убегал в отрыв. Нагрузки на тренировках действительно ощущаются?

- Нам тоже тяжеловато, если честно. "Копенгагену", наверное, еще тяжелее, но и нам непросто. Что в первом тайме, что во втором. Нагрузки сказываются.

- Вы забили первый гол и на летних сборах у Манчини, и на зимних. Это что-то значит?

- Забивать всегда приятно. Даже в товарищеских играх. Сделал то, что должен.

- После гола на сборах в Австрии вы в итоге подписали контракт с "Зенитом". Теперь – путь в основу?

- Переподписать, может? Посмотрим. Время покажет.

Трансляция матча "Зенит" - "Копенгаген"