Андрей Коробка: "Галицкий не имеет никакого отношения к "Кубани"

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий не имеет отношения к "Кубани". Ранее сообщалось, что Галицкий оказывает финансовую помощь клубу ФНЛ. Коробка заявил, что "Кубань" ни копейки не получает из регионального бюджета и спонсируется исключительно местными и московскими инвесторами.

- Я не знаю, какие отношения у Галицкого с городом, но с "Кубанью" он никак не связан, – цитирует "Р-Спорт" Коробку. – Никаких отношений нет.

Из бюджета "Кубани" не выделяется ни единой копейки, такова позиция руководителя клуба, потому что есть другие социальные сферы, которым это нужнее. Клуб финансируется за счет местных и московских инвесторов, которые готовы помогать команде. Сейчас есть понимание, что для того, чтобы увеличить пул инвесторов, нужна хорошая атмосфера.