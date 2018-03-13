Андрей Будогосский: "Вилков продолжит судить, но некоторое время – в ФНЛ"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" ситуацию с будущим арбитра Михаила Вилкова. Рефери допустил несколько ошибок в матче 22-го тура чемпионата "Амкар" – "Арсенал" (0:2), после чего Будогосский извинился перед пермским клубом.
– Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ?
– Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику. Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу. Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем. (Сергей ЕГОРОВ)
wako53
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14:57
konovalovamira
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14:44
RSDsouth
Идеальная работы : накосячил и едешь восстанавливать психическое равновесие ...
14:36
alex-ls
ждем на матче зенит - спартак как обычно
13:56