Андрей Будогосский: "Вилков продолжит судить, но некоторое время – в ФНЛ"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" ситуацию с будущим арбитра Михаила Вилкова. Рефери допустил несколько ошибок в матче 22-го тура чемпионата "Амкар" – "Арсенал" (0:2), после чего Будогосский извинился перед пермским клубом.

– Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ?

– Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику. Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу. Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем. (Сергей ЕГОРОВ)