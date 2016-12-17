Анатолий Мещеряков: "У Самедова отступные 5 миллионов евро плюс он игрок сборной"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с хавбеком Александром Самедовым меньше чем за 5 миллионов евро. По информации "СЭ", хавбек подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 сезона.
- У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, - я поднимаю руки.
В матче 1 декабря Самедов не попал в заявку на матч с "Томью" (6:1) и был переведен в дубль.
Andrei.S
vanek00 Дурака включил. Либо они получают 2 ляма за самедова, либо сами платят 5 лямов до конца контракта за дублёра. Всё просто 13:27 К сожалению у нас почти во всех клубах платиться из гос.бюджета, так что для них это не проблема. Не из своего кармана же платить.
13:34
vanek00
Дурака включил. Либо они получают 2 ляма за самедова, либо сами платят 5 лямов до конца контракта за дублёра. Всё просто
13:27