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Анатолий Мещеряков: "Не комментирую текущую ситуацию с трансфером Миранчука"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отказался комментировать текущее состояние дел по трансферу полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в "Рубин" . Ранее "СЭ" сообщал, что перехеход хавбека в казанский клуб не состоится.

– Как обстоят дела с трансфером Алексея Миранчука в "Рубин"?

– Я не комментирую трансферы до их совершения. До тех пор, пока документы не подписаны, для меня сделки не существует. Считаю, что некорректно комментировать текущую ситуацию. (Любовь КОНЯЕВА)

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