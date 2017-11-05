Анатолий Мещеряков: "Локомотив" попал в эмоциональную яму"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отдал должное армейцам, которые "бились на каждом участке поля". Функционер подчеркнул, что железнодорожники попали в эмоциональную яму.

– Думаю, всем зрителям понравился матч, – сказал Мещеряков. – Был внутренний нерв игры. Мы играли не просто с достойным, а очень сильным соперником. У нас были отдельные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Будем над ними работать. Все у нас впереди, у ребят горят глаза. С точки зрения физической готовности все хорошо. Надо реализовывать свои моменты, и все будет хорошо.

Так же надо отдать должное футболистам ЦСКА, они бились с полной самоотдачей на каждом участке поля. Нам чуть-чуть не повезло. Сейчас небольшой перерыв позволит восстановить силы. "Локомотив" попал в некую эмоциональную яму. Все еще впереди. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА