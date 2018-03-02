"Амкар" объявил об отставке Гаджиева, Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев принял решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности назначен Вадим Евсеев.
Напомним, 72-летний Гаджиев возглавлял пермскую команду с декабря 2014 года.
– Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять, – сказал генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин. – Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства.
"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 20 туров.
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев, возглавлявший команду с декабря 2014-го года, принял решение покинуть свой пост. Он тепло попрощался с сотрудниками клуба, которые пожелали ему всяческих удач во всех его будущих начинаниях. https://t.co/kWQnryDMHE pic.twitter.com/GLRPw7L92a– FC Amkar (@fc_amkar) 2 марта 2018 г.
Вадим Евсеев – и. о. главного тренера "Амкара"– FC Amkar (@fc_amkar) 2 марта 2018 г.
Исполняющим обязанности главного тренера нашей команды назначен Вадим Евсеев, который в течение трёх лет (с перерывом) был одним из ассистентов Гаджи Гаджиева. https://t.co/GBUV5Wwnax pic.twitter.com/upOrPnmp73
Таки да
Евсеев, конечно, крут. Но это 100% ФНЛ.
17:28
DFR
Люботно посмотреть на работу Евсеева. Удачи ему.
17:05
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Ну всё игрочишки, берегитесь! Этот сопли разводить не будет, просто кадык откусит и всё.
16:28
Serenky25
Так никто не делает. Гаджи Муслимовичу пора точно на покой или консультантом. Евсеев не вариант. Срочно зовите Слуцкого.
13:56
xxx5
все, хана АМКАРУ !!!
13:35
Разбанен досрочно
вожатый бросил свой пионеротряд перед посадкой в лифт???)
13:31