13:26 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" объявил об отставке Гаджиева, Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера

Гаджи ГАДЖИЕВ. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Гаджи ГАДЖИЕВ. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев принял решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности назначен Вадим Евсеев.

Напомним, 72-летний Гаджиев возглавлял пермскую команду с декабря 2014 года.

– Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять, – сказал генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин. – Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства.

"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 20 туров.

 

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32848/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Таки да

Евсеев, конечно, крут. Но это 100% ФНЛ.

17:28

DFR

Люботно посмотреть на работу Евсеева. Удачи ему.

17:05

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Ну всё игрочишки, берегитесь! Этот сопли разводить не будет, просто кадык откусит и всё.

16:28

Serenky25

Так никто не делает. Гаджи Муслимовичу пора точно на покой или консультантом. Евсеев не вариант. Срочно зовите Слуцкого.

13:56

xxx5

все, хана АМКАРУ !!!

13:35

Разбанен досрочно

вожатый бросил свой пионеротряд перед посадкой в лифт???)

13:31

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