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20:36 | Футбол — РФПЛ

"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" готов подписать петицию в поддержку ЦСКА и "Зенита".
"Амкар" готов подписать петицию в поддержку ЦСКА и "Зенита".
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"Амкар" на своей странице в Твиттере выразил готовность поддержать ЦСКА, "чтобы армейцев не убивали судьи". В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр Михаил Вилков ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

Пермская команда также готова подписать петицию, чтобы "Зениту" "дали деньги на трансферы". После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

"Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" наконец дали денег на трансферы", - говорится в сообщении.

Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (36)
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Доктор Хряк

KOT77777777 Gogy +++++ 22:23------ Ты уже пересдал ЕГэ ? )))

22:28

KOT77777777

Gogy +++++

22:23

spetrov

Нормальный юмор. :)

22:18

Доктор Хряк

Gogy Доктор Хряк- вам, как ветеринару и кабанчика известно, что свиньи очень похожи на людей иммунологические, вот только с мозгом проблема. Максимум- стучать по клаве, как вы всякую хрень... 21:57--------- Как у тебя дела с пересдачей ЕГЭ ?)))

22:06

Ivenhoe

Молодцы, пермяки. Со здоровым чувством юмора. Хотя в прошлом году украли у ЦСКА 2 очка из-за гола, забитого из оффсайда. Но, правда, играли, как мужики, а не как "джигиты" из рубина и грозного.

21:59

Gogy

Доктор Хряк- вам, как ветеринару и кабанчика известно, что свиньи очень похожи на людей иммунологические, вот только с мозгом проблема. Максимум- стучать по клаве, как вы всякую хрень...

21:57

Доктор Хряк

Аргентина- вражеская страна РОССИИ ! Почему народные деньги РОССИИ уходят немытым аргам???

21:56

Gogy

Вера, давшая Валере ---- можно потребовать, чтобы пендаль Срамтаке в ворота соперников побольше давали, а в ворота Срамтаке мячи не защитывали- и быть вам опять шампиньонами...

21:54

Доктор Хряк

И тратит на аргов ! А это враждебная РОССИИ страна !!!

21:53

Gogy

Мочевина и аммиак- это запах общественного туалета...

21:51

inspire

Slim Taller Лучше-бы свой вонючий клуб переименовали =============== вонючий у тебя в штанах (с) ...

21:50

Веравалер

Браво! Зачотный трполлинг! :))) Ещё можно было бы потребовать, чтобы у Распил-Арены не ехала крыша )))

21:49

Антиконь.

Молодцы пермяки!!! Точно в яблочко!!! Ха-ха-ха!!!

21:49

Russellmoto

Красавчики))

21:48

Slim Taller

Лучше-бы свой вонючий клуб переименовали. Аммиак в названии завода ещё можно понять,но что-бы клуб с мочой ассоциировался это нонсенс.

21:42

Ю.Ю.

visp1961 ============= Так ТОНКО этих "королей Пердива" ещё НИКТО не подкалывал!!! ____________________ Странно, вроде Ростов в петиции не упоминался...

21:41

Buga

Парни уважайте юмор,зачем ругань то разводить?)))Пермские классно отожгли)))

21:40

KOT77777777

Интересно, во Франции какой-нибудь Генгам или Сошо писали петиции, облизываясь на траты ПСЖ? Пермяки бы лучше не завистью убивались, и игроков хороших готовили, продавали и богатели. А то сами ничего не могут, сосут деньги из бюджета и скулят, глядя на других.

21:37

Левша

Когда игра на нуле и перспектив немного,всё безрадостно и грустно,начинают смотреть на других.Вместо того,чтобы стараться выйти на уровень вышеупомянутых клубов,в высказывании прослеживается желание,чтобы Зенит с ЦСКА опустились до уровня Амкара. Не можете в Перми создать сильный клуб,так будьте довольны тем,что у вас в составе половина питерских воспитанников играет.Опустимся до уровня Амкара,тогда они у нас играть будут,а с чем вы останетесь?

21:35

энильдо

Как просто подписать петицию, зная, что от тебя ничего не зависит ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Я вот тоже готов подписать петицию, чтобы "Амкар" остался в РФПЛ на будущий сезон, но это всё равно не поможет, потому что "Амкар" вылетит. Трудно сейчас "Амкару", конечно, но чтобы он в таком положении думал о других, а не о себе, вообразить было невозможно. Очевидно теперь, что дело - труба. Кабздец "Амкару". Помер Никодим - и фиг с ним (в рамках цензуры).

21:26

mik1970

пора в первую лигу...

21:24

ДЖИММ

КОЛХОЗНИКИ

21:24

Жорик Вартанов

подгорело у бакланов)))

21:21

Buga

ахахаха,это точно бомба сегодняшнего дня))))

21:20

Friendship07

классный троллинг

21:19

Cap. Morgan

Красавцы!!!))))

21:17

olegdinaburg

Mолодчаги!!!))

21:09

crazysun78

Gogy, манчини на это не пойдет, это его ноухау...

21:07

199

АПЛОДИСМЕНТЫ! Так смеялся, что чуть со стула не свалился. Молодцы пермяки. Бакланы совсем оборзели.

21:07

Gogy

Зенит готов поддержать Амкар и высылает на имя Гаджиева 5 тонн скипидара, для усиления эффекта тренировочного процесса и общего увеличения скоростных качеств пермяков...

21:02