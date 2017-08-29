"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" на своей странице в Твиттере выразил готовность поддержать ЦСКА, "чтобы армейцев не убивали судьи". В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр Михаил Вилков ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

Пермская команда также готова подписать петицию, чтобы "Зениту" "дали деньги на трансферы". После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

"Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" наконец дали денег на трансферы", - говорится в сообщении.

Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини