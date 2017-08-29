"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"

"Амкар" на своей странице в Твиттере выразил готовность поддержать ЦСКА, "чтобы армейцев не убивали судьи". В игре 8-го тура премьер-лиги арбитр Михаил Вилков ошибочно засчитал гол нападающего "Ахмата" Заура Садаева, который забил после передачи Магомеда Митришева. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.
Пермская команда также готова подписать петицию, чтобы "Зениту" "дали деньги на трансферы". После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.
"Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" наконец дали денег на трансферы", - говорится в сообщении.
Президент "Ахмата" – о голе команды в ворота ЦСКА: "Судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял" // "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини
Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость pic.twitter.com/AFlIPX8bxg– FC Amkar (@fc_amkar) 29 августа 2017 г.
Доктор Хряк
KOT77777777 Gogy +++++ 22:23------ Ты уже пересдал ЕГэ ? )))
22:28
KOT77777777
Gogy +++++
22:23
spetrov
Нормальный юмор. :)
22:18
Доктор Хряк
Gogy Доктор Хряк- вам, как ветеринару и кабанчика известно, что свиньи очень похожи на людей иммунологические, вот только с мозгом проблема. Максимум- стучать по клаве, как вы всякую хрень... 21:57--------- Как у тебя дела с пересдачей ЕГЭ ?)))
22:06
Ivenhoe
Молодцы, пермяки. Со здоровым чувством юмора. Хотя в прошлом году украли у ЦСКА 2 очка из-за гола, забитого из оффсайда. Но, правда, играли, как мужики, а не как "джигиты" из рубина и грозного.
21:59
Gogy
Доктор Хряк- вам, как ветеринару и кабанчика известно, что свиньи очень похожи на людей иммунологические, вот только с мозгом проблема. Максимум- стучать по клаве, как вы всякую хрень...
21:57
Доктор Хряк
Аргентина- вражеская страна РОССИИ ! Почему народные деньги РОССИИ уходят немытым аргам???
21:56
Gogy
Вера, давшая Валере ---- можно потребовать, чтобы пендаль Срамтаке в ворота соперников побольше давали, а в ворота Срамтаке мячи не защитывали- и быть вам опять шампиньонами...
21:54
Доктор Хряк
И тратит на аргов ! А это враждебная РОССИИ страна !!!
21:53
Gogy
Мочевина и аммиак- это запах общественного туалета...
21:51
inspire
Slim Taller Лучше-бы свой вонючий клуб переименовали =============== вонючий у тебя в штанах (с) ...
21:50
Веравалер
Браво! Зачотный трполлинг! :))) Ещё можно было бы потребовать, чтобы у Распил-Арены не ехала крыша )))
21:49
Антиконь.
Молодцы пермяки!!! Точно в яблочко!!! Ха-ха-ха!!!
21:49
Russellmoto
Красавчики))
21:48
Slim Taller
Лучше-бы свой вонючий клуб переименовали. Аммиак в названии завода ещё можно понять,но что-бы клуб с мочой ассоциировался это нонсенс.
21:42
Ю.Ю.
visp1961 ============= Так ТОНКО этих "королей Пердива" ещё НИКТО не подкалывал!!! ____________________ Странно, вроде Ростов в петиции не упоминался...
21:41
Buga
Парни уважайте юмор,зачем ругань то разводить?)))Пермские классно отожгли)))
21:40
KOT77777777
Интересно, во Франции какой-нибудь Генгам или Сошо писали петиции, облизываясь на траты ПСЖ? Пермяки бы лучше не завистью убивались, и игроков хороших готовили, продавали и богатели. А то сами ничего не могут, сосут деньги из бюджета и скулят, глядя на других.
21:37
Левша
Когда игра на нуле и перспектив немного,всё безрадостно и грустно,начинают смотреть на других.Вместо того,чтобы стараться выйти на уровень вышеупомянутых клубов,в высказывании прослеживается желание,чтобы Зенит с ЦСКА опустились до уровня Амкара. Не можете в Перми создать сильный клуб,так будьте довольны тем,что у вас в составе половина питерских воспитанников играет.Опустимся до уровня Амкара,тогда они у нас играть будут,а с чем вы останетесь?
21:35
энильдо
Как просто подписать петицию, зная, что от тебя ничего не зависит ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Я вот тоже готов подписать петицию, чтобы "Амкар" остался в РФПЛ на будущий сезон, но это всё равно не поможет, потому что "Амкар" вылетит. Трудно сейчас "Амкару", конечно, но чтобы он в таком положении думал о других, а не о себе, вообразить было невозможно. Очевидно теперь, что дело - труба. Кабздец "Амкару". Помер Никодим - и фиг с ним (в рамках цензуры).
21:26
mik1970
пора в первую лигу...
21:24
ДЖИММ
КОЛХОЗНИКИ
21:24
Жорик Вартанов
подгорело у бакланов)))
21:21
Buga
ахахаха,это точно бомба сегодняшнего дня))))
21:20
Friendship07
классный троллинг
21:19
Cap. Morgan
Красавцы!!!))))
21:17
olegdinaburg
Mолодчаги!!!))
21:09
crazysun78
Gogy, манчини на это не пойдет, это его ноухау...
21:07
199
АПЛОДИСМЕНТЫ! Так смеялся, что чуть со стула не свалился. Молодцы пермяки. Бакланы совсем оборзели.
21:07
Gogy
Зенит готов поддержать Амкар и высылает на имя Гаджиева 5 тонн скипидара, для усиления эффекта тренировочного процесса и общего увеличения скоростных качеств пермяков...
21:02