Александр Тарханов: "Игроки "Урала" и "Локо" помирились на КДК. В Екатеринбурге все будет нормально"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов исключил, что в матче 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" на поле могут возникнуть конфликты. Он отметил, что футболисты, участвовавшие в массовой драке в финале Кубка России, помирились на заседании КДК. Напомним, что игроки Артем Фидлер и Эдгар Манучарян (оба - "Урал") и Ари ("Локомотив") дисквалифицированы на 6 матчей в Кубке страны.

- Самое главное, восстановить ребят и подготовить их к игре с "Локомотивом", - отметил Тарханов. - График плотный, сил все команды тратят много.

- Еще памятна массовая драка в финале Кубка. Не боитесь, что подобное может произойти вновь?

- КДК во всем разобрался. Игроки встречались на заседании в Москве, помирились, пожали друг другу руки. Все будет нормально. Все думают об игре. (Сергей АСТАХОВ)

Матч "Урал" - "Локомотив" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 17.30. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.