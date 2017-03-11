Александр Сухов: "Уфе" рано говорить о еврокубках"

Защитник "Уфы" Александр Сухов после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (1:0) отметил напряженный характер встречи. Он добавил, что уфимцы пока не думают о еврокубках.

– Сложная игра, забили в самом начале, а дальше старались играть от обороны, – сказал Сухов. – Надеялись на контратаки, и довели дело до победного конца. Возможно, где-то нам повезло, Беленов пару раз спас. У "Крыльев" был только один момент, у нас возможностей для взятия ворот побольше было.

– В первом тайме у вас был прекрасный момент, что там не вышло?

– Для меня как-то все быстро произошло, за доли секунды решил ударить в ближний угол, хотя, быть может, надо было в дальний. Надо признать, вратарь соперника хорошо сыграл.

– "Уфа" вышла на промежуточное 4 место, Мыслей о еврокубках не возникает?

- Пока еще рано говорить, потому что много игр впереди. Пока на место не смотрим, готовимся к каждой игре. Как говорится, делай что должен, а дальше будет, как будет. Будем надеяться, что "Краснодар" будет не таким свежим после игр в еврокубках. Все равно будет тяжелая игра, это один из лидеров отечественного футбола. (Иван УРАЛЬСКИЙ)