Александр Шикунов: "Тигиева и Башкирова ждет финансовое наказание"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал "СЭ", как будут наказаны полузащитник Евгений Башкиров и защитник Георгий Тигиев. На прошлой неделе оба футболиста были задержаны за езду в пьяном виде.

- Их ждет финансовое наказание, и все, - сказал Шикунов.

31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело 27-летнего Башкирова об административном правонарушении. Для рассмотрения дела 23-летнего Тигиева потребуется еще около 10 дней.

Медицинское освидетельствование Тигиева не показало следов запрещенных препаратов, как и у Башкирова. В субботнем матче 11-го тура РПЛ с "Уралом" (1:1) Башкиров появился на поле во втором тайме, Тигиев не попал в заявку. (Игорь Новиков)