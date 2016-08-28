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Александр Самедов: "Семин мотивировал "Локомотив" на агрессивный футбол"

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Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "Думал, что судьи помогали "Краснодару"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) отметил, что Семин хорошо мотивировал железнорожников на эту игру. Также он выразил уверенность, что "Локомотив" будет прибавлять в следующих матчах, передает из Краснодара Екатерина ПОТАПОВА.

– Самое главное – нам удалось победить, – заявил Самедов. – В Краснодаре всегда тяжело играть, и мы очень счастливы, что, наконец, победили.

– Что изменилось с приходом Семина? Можно ли сказать, что это его победа или вы все пока еще притираетесь друг к другу?

– Он уже два дня у нас, готовил к игре, мотивировал на агрессивный футбол. У нас, конечно, не все получилось в матче с "Краснодаром", но мы постепенно будем прибавлять.

– "Краснодар" чем-то удивил?

– Он в принципе не может удивить. Все знают, что это за команда, особенно дома. "Краснодар" очень хорош, много забивает, это техничная команда. Но мы сегодня сыграли, как надо.

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