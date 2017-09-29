Александр Самедов: "Контратака века" больше не должна повториться"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов объяснил провалы команды в обороне в последних матчах. Также хавбек выразил надежду на то, что ничья с "Ливерпулем" придаст красно-белым уверенности перед игрой с "Уралом", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Как возникла ситуация "5 в 2" через несколько дней после "5 в 1" от "Анжи"?

– Было "4 в 2"! (Улыбается.) Но смешного на самом деле мало, это наши ошибки. Нам на них указали, тренерский штаб объяснил, что этого больше не должно повториться. Надеюсь, так и будет.

– Не будете подавать угловые?

– Подавать будем, но станем действовать повнимательнее.

– Вы всегда решаете по ситуации, кто идет в штрафную, кто остается? Или изначальная установка?

– Все знают свои точки, кто где должен находиться. C "Анжи" при счете 1:1 все просто побежали забивать вперед, сыграли несколько авантюрно. А с "Ливерпулем" на подборе было три футболиста, произошел обрез, поэтому соперники и выбежали.

– Много очков "Спартак" растерял в концовках. Нет опасений перед новым матчем?

– Конечно, когда такая череда ошибок, появляются какие-то переживания за концовку. Мы должны исправляться. Дай бог, что тот факт, что выстояли с "Ливерпулем", поможет нам в этом.

"Спартак" опять пропустил контратаку века. Помогите!