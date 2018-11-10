Александр Пуцко: "От "Спартака" не знаешь, чего ждать"

Воспитанник "Спартака" Александр Пуцко, второй сезон выступающий за "Уфу", в интервью "СЭ" в преддверии матча 14-го тура между командами оценил игру красно-белых во встрече Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3).
– Дмитрий Кириченко, возглавивший на днях "Уфу", сказал про нынешний "Спартак": "Непонятная команда". Как вам определение?
– Трудно не согласиться. В этом сезоне от "Спартака" не знаешь, чего ждать. Яркие матчи чередуются с провальными. Сплошные качели. Да и отставка Карреры не могла не сказаться. Видно, парни расстроены.
– Думаю, не все.
– Возможно. А стабильности нет еще и потому, что тренер, сменивший Массимо, ищет новые сочетания, не хватает сыгранности. Матч с "Рейнджерс" это подтвердил.
– Смотрели?
– Конечно! Веселая игра.
– "Уфа" в августе в двух матчах пропустила от "Рейнджерс" меньше, чем "Спартак" за тайм.
– Здесь все перевешивает результат. Мы в Лиге Европы дальше не прошли, а спартаковцы в четверг вырвали победу.
– Ужаснулись, как они действовали в обороне?
– Ну… Свободных зон было многовато. Особенно в первом тайме. Отчасти объяснимо. Нелепый автогол уже на пятой минуте, побежали отыгрываться, раскрылись. Вот соперник и ловил на контратаках.
– В этом безумном матче "Спартак" победу заслужил?
– Да. Моментов-то создал больше. Ребята – молодцы, проявили характер. Хотя на последних секундах, когда капитан "Рейнджерс" в штангу попал, сердце екнуло. (Александр Кружков)
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