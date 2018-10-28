Александр Панов: "Решения Карреры часто вызывали вопросы"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов выразил свое мнение об отставке бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры. Болельщик красно-белых не понимал некоторые решения тренера, но болезненно воспринял уход итальянского специалиста.

– Как вы восприняли отставку Карреры?

– Думаю, как и большинство болельщиков "Спартака" – болезненно. С одной стороны, конечно, расстроился. Каррера сделал очень многое за свой относительно короткий период пребывания в "Спартаке". Первое чемпионство за 16 лет – это незабываемо! Он вернул спартаковский дух, команда играла зрелищно, агрессивно в первом сезоне. Я сам влюбился в такой футбол. Спасибо, Массимо! Удачи тебе в дальнейшем!

– А с другой стороны?

– Тренера всегда судят по его результату. В прошлом сезоне не попали в Лигу чемпионов, не выиграли Кубок России. У руководства, в принципе, были основания для каких-то выводов. Каррера не выполнил поставленные перед ним задачи.

– Не показалось, что итальянец перестал контролировать ситуацию?

– Не знаю, не знаю. Но тренер часто тасовал состав, искал, принимал не всегда очевидные решения. Это вызывало вопросы у болельщиков и фанатов. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Пановым – скоро в "СЭ"