Александр Кержаков: "Зенит" – вне тройки. И это катастрофа"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что слухи об уходе главного тренера Роберто Манчини не могли не сказаться на атмосфере в команде. Экс-форвард отметил, что в матче 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) сине-бело-голубые не создали ни одного опасного момента у ворот соперника.
– "Зенит" впервые за 10 лет оказался без медалей чемпионата России. Катастрофа?
– Зачем лукавить? "Зенит" – вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей – это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что сине-бело-голубые в итоге займут место ниже даже не третьего, а второго.
– Когда у вас появилось предчувствие, что "Зенит" провалится?
– Нет, таких предчувствий у меня не было. Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива. У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось.
– В матче с "Локомотивом" "Зенит" вас совсем не убедил?
– На мой взгляд, "Локо" здорово начал встречу. А когда у хозяев не получилось забить в первой половине, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В принципе, ничья для москвичей была не самым плохим вариантом. Но "Зенит" не воспользовался тем, что соперник сбавил атакующие обороты. У питерцев просто не хватило ресурсов, чтобы добавить, обострить. Я не могу вспомнить ни одного опасного момента у ворот железнодорожников. Это печально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Александра Кержакова - скоро в "СЭ"
Крюков Сергей
Ю.Ю.///Понимаю, ностальгия по тем славным временам, когда конкурентов у прославленного коллектива с ромбиком не было в помине./// ============ Вот реально за Прокопенко, Нидергауса энд компани обидно стало...
11:53
Ю.Ю.
Don ______________ Хоть один адекватный КБ присутствует. Правильно, при любой власти умели приспосабливаться. И пользоваться преимуществами приближённых))
11:53
Островзаячий
Don : Островзаячий, ну почему же 2-е место и ЛЧ, а вот твой пукан знатно прорвало после 5-го места и такого позора)))11:31_________Читай внимательно свои грёзы. Ни Кубков, никаких чемпионств. Обычно после таких напряжений всё и рвётся.
11:51
MIKE-BEST
Место Зенита шестое. Уфа и Тосно вынуждено отдали по 6 очков.
11:51
Митяй.КБ
Don пусщай летает,он же баклан
11:50
Don
Ю.Ю., у нас оно и не засыпало, наши славные времена были и при Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе,и при Горбачёве, и при Ельцине, и при Путине, при любой власти! А ваши?)))) При опг озерки?))) Ю.Ю. спустись с облаков и привыкай к земле, ждать осталось недолго)
11:34
Don
Островзаячий, ну почему же 2-е место и ЛЧ, а вот твой пукан знатно прорвало после 5-го места и такого позора)))
11:31
Ю.Ю.
Don _____________ Что, величавость и чванство проснулись? Понимаю, ностальгия по тем славным временам, когда конкурентов у прославленного коллектива с ромбиком не было в помине. Правда за те же 10 лет, что упоминаются в заметке, великие и неповторимые 5 раз оставались без призов. Но это, есно, не по игре, а из-за происков недоброжелателей, ангажированного судейства и админресурса провинции.
11:22
Островзаячий
Don : Островзаячий, болезный, вот у тебя пукан рвёт, представляю как его в мае разорвёт)15:54____6 апреля________Всё раньше закончилось. Для твоего пукана. Надорвался от переизбытка несбывшихся надежд.
11:21
Островзаячий
Don : Островзаячий, так топ-тренер из Италии уже выиграл одно чемпионство и один суперкубок, скоро возьмёт ещё одно чемпионство, кубок и ещё один суперкубок) А другой "топ-тренер" из Италии с позором и со слезами на глазах убежит из фк "бомж" тренировать какой-нибудь молдавский Шериф) Да и смешнее твоего коммента я ничего не читал в жизни, так и продолжай клоун)13:58 6 апреля____. Приди в себя тряпка.
11:20
Митяй.КБ
Don зенит-Якутск?Было бы здорово,я на Якутск тогда ставлю
11:17
Don
В первой лиге) И поверь мне, никто от этого не расстроится, ну кроме ВЦИОМа только)))
11:13
Don
Ю.Ю., это у вас откуда то провинциальной командочки после 80 лет сидения в тёмном и вонючем месте появились крылышки, нос свой задрали непомерно, падать то оно больно) Опг озерки уйдут, будешь сидеть опять на старом раздолбанном петровском, грызть семечки и смотреть матч фк зенит - фк якутск)))))))
11:11
Островзаячий
Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб________Аргентинцы бились как львы. На хрен им это надо. Их сделали миллионерами в одночасье. Молодые парни. Ну и бесплатный ростовский блок. Оздоев и Набиуллин отдельная песня.Дзюбу и Шатова кто хоть знал что такое бренд Зенит отправили.А кто играл соответственно сломались - Кокорин и Мамана. Это полные развалины клуба за 100 миллионов евро.
10:57
Ю.Ю.
Я смотрю у свиней крылышки появились)))
10:56
Митяй.КБ
Рожденный ползать,летать не может,да если ты баклан
10:46
Митяй.КБ
Это радось,что этот газовый пузырь лопнул и с ним лопнули понты баклановов о том что они круты
10:44
True Timati
Это закономерность!
10:43
Serenky25
Шляпа теперь топит за Тосно-это катастрофа :))
10:41
Профессор_Хряк
Это ББББ наверное в миллионах мозг потерял )))
10:41
KuziakaPm
зенит не вылетел - это катастрофа :)
10:38