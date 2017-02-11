Александр Григорян: "Анжи" даст бой "Спартаку". И не только"

Интервью "СЭ" дал главный тренер "Анжи" Александр Григорян. Он выразил уверенность в том, что его команда в предстоящем матче со "Спартаком" даст бой лидеру чемпионата. По словам специалиста, махачкалинская команда хорошо укомплектована.

– В этом сезоне вы уже "пошумели", выбив со "СКА-Хабаровском" из Кубка России "Спартак". Неужели не пугает, как красно-белые, с которыми вам предстоит сыграть уже через месяц в чемпионате, усилились этой зимой?

– Ну что я должен сказать? Какая разница, кто кого покупает? Нам придется сложно, но и "Спартаку" с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе.

– Это как?

– Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов.

– А "Спартак" – Луиза Адриану, Самедова…

– Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Григоряна – скоро в "СЭ"