Александр Головин: "Арсенал"? Пока без комментариев"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин не стал комментировать информацию о возможном переходе в лондонский "Арсенал". В субботу появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в Англии. Также обсуждается его возможный переход в "Халл Сити", который возглавил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий.

– Интерес со стороны "Арсенала"? Пока не комментирую это, – сказал Головин.

В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей. В активе 21-летнего полузащитника – 3 гола и 4 результативные передачи. Также игрок включен в состав сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017. (Павел ГУРЕВИЧ)

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