Александр Глеб: "Может быть, проведу еще один сезон"

Полузащитник Александр Глеб, в минувшем сезоне выступавший в "Крыльях Советов", на данный момент не готов говорить о своем будущем. По словам 36-летнего белоруса, он не устал от футбола, но будет думать о продолжении карьеры после отпуска.

- Я люблю футбол и открываю для себя разные чемпионаты. Сейчас не чувствую, что устал, - приводит FourFourTwo слова Глеба. - Но на данный момент не знаю, что случится в будущем. Я хочу отдохнуть, а после этого решу, провести ли мне еще один сезон. В последние годы я учусь на юриста. Может быть, свяжу с этим свое будущее.

Напомним, что Глеб присоединился к "Крыльям Советов" в 2017 году. За это время он провел в составе самарцев семь матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.