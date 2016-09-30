Аксель Витсель: "Зенит" лучше "Спартака"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0) отметил важность быстрого гола, забитого сине-бело-голубыми. Также бельгиец выразил уверенность в том, что его команда сумеет обыграть "Спартак" в 9-м туре чемпионата России.

– Фантастический результат, – сказал Витсель. – Первый тайм был не очень легким, потому что соперник не хотел играть в футбол и просто закрылся на своей половине поля. Даже нападающие сидели глубоко в обороне. Поэтому нам приходилось атаковать флангами, чтобы находить пространство. Хорошо, что мы забили рано. Во втором тайме получили больше пространства в полузащите.

– Насколько сильно вам мешали погодные условия?

– Дождь и ветер мешали нам, но и АЗ тоже. Хотя даже в таких условиях мы сумели забить пять мячей. Важно и то, что мы победили накануне матча со "Спартаком".

– Расскажите о ваших ожиданиях перед матчем со "Спартаком".

– Мы будем играть дома, при наших болельщиках, так что атмосфера будет замечательной. Я прошу болельщиков, как минимум, так же поддерживать нас в воскресенье. Мы должны побеждать "Спартак". На мой взгляд, мы лучше.