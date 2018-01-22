Агент защитника "Нюрнберга": "Со мной связывались клубы из России"

Корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ связался с Гидо Николаем, агентом 20-летнего защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левина. По данным ряда СМИ футболист входит в сферу интересов "Спартака".
– Со мной связывались представители нескольких клубов из России, но ничего конкретного, – сказал Николай. – У Эдуарда действующий контракт с "Нюрнбергом".
- Есть ли у него гражданство РФ?
– Да. Как российское, так и немецкое.
Добавим, что Левин выступает за молодежную сборную Германии. Его соглашение с "Нюрнбергом" рассчитано до июня 2020 года. По оценке transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.
Adam Adler
Диво дивное. Экак удачно (или неудачно) подгадали ребята с сайта transfermarkt.de с ценообразованием на игроков в ногомяч. Как раз сегодня цена (в последние час-два) на йентого парня подскочила с 1.13м до 2.25м английский нерублей, то бишь в целых два раза. Уж очень вовремя (или не вовремя) это у них получилось. Похоже, что задешево (дешевше 8-10м евриков) Спартаку нынче защитников никак не удастся приобрести.
19:19
onlywhitespartak
С такой трансферной ценой наш клиент , правда Федун не учёл , что Измайлов с родионовым вообще ни с кем договорится не могут , если только 10 за него выложить ))))
18:34