Агент защитника "Нюрнберга": "Со мной связывались клубы из России"

Корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ связался с Гидо Николаем, агентом 20-летнего защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левина. По данным ряда СМИ футболист входит в сферу интересов "Спартака".

– Со мной связывались представители нескольких клубов из России, но ничего конкретного, – сказал Николай. – У Эдуарда действующий контракт с "Нюрнбергом".

- Есть ли у него гражданство РФ?

– Да. Как российское, так и немецкое.

Добавим, что Левин выступает за молодежную сборную Германии. Его соглашение с "Нюрнбергом" рассчитано до июня 2020 года. По оценке transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.