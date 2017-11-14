Агент: "Смольников хотел играть за рубежом и был готов на понижение зарплаты"

Александр Маньяков, представитель защитника "Зенита" Игоря Смольникова, в интервью агентству Prof-Sport Company подтвердил слухи об интересе "Барселоны" к своему клиенту. Также он отметил, что 29-летний футболист может уехать за границу, если удачно выступит на ЧМ-2018.
– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась "Барселона"?
– Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков "Барселоны" на позицию правого защитника.
Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут "Барселоны" приезжал на одну из игр "Зенита" просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если "Барселона" заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой "Барселоны", но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из "Севильи". Более пикантных подробностей нет.
Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.
– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в "Барсу", так куда-то еще?
– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.
– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?
– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените".
Александр Маньяков @manyakov_av – о том, как Европа следит за Игорем Смольниковым. – Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась "Барселона"? – Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков "Барселоны" на позицию правого защитника. Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут "Барселоны" приезжал на одну из игр "Зенита" просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100% не берусь. Если "Барселона" заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой "Барселоны", но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из "Севильи". Более пикантных подробностей нет. Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам. – У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в "Барсу", так куда-то еще? – Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты. – Сейчас к нему есть интерес за рубежом? – Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените" @zenit_spb. #ИгорьСмольников #Зенит #ЧМ2018
Разбанен досрочно
в Барсу только из сромтага могут взять. ибо ни об одном нашем клубе в европах никогда и не слыхивали. (с) болелы сромтага.
14:14
Kharyok1
Да ладно байки травить. Скаут Барселоны приезжал в Питер - просматривал Милевского и подъехавшего к нему на пьянку Алиева! Заодно на обратном пути в Москве обратил внимание на Васина - надо же оборону "Барсы" укреплять! Ну а в атаку уже берут Погребняка. Тут уже почти контракт готов - вот только картридж заправят, тут же распечатают и подпишут! Он будет призван заменить-таки Неймара.
14:12
Dzaga
Ну надо же знать какие-то рамки благоразумия! Уже не главная спортивная газета страны, а просто желтизна какая-то!
14:06
Шуваловец
Игорь все таки не топ-игрок для Барселоны...довольно прямолинеен и в защите так себе. Уровень ЧР
14:05
otradny
Ухахахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа я под столом
14:02
Rosinant
В Азербайджан собрался?
13:56
otradny
Да кому он нужен?
13:54