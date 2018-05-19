Агент: "Рабелло интересуется большой клуб из России. Не "Спартак"

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого"​ Игора Рабелло, подтвердил корреспонденту "СЭ" информацию о том, что его клиентом интересуется российский клуб. Паива добавил, что Рабелло был бы счастлив переехать в Россию.

– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.

– Что ответил "Ботафого"?

– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.

– Этот российский клуб – "Спартак"?

– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.

– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.

– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.

– Вы получали другие предложения?

– Да, одно из Италии.

– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?

– Он был бы счастлив.

Напомним, в субботу Globo Esporte сообщило о том, что центральный защитник "Ботафого" Игор Рабелло может продолжить карьеру в России. Отмечается, что один из клубов, название которого не раскрывается, предложил 23-летнему игроку зарплату 5,7 миллионов евро в год. Совет директоров "Ботафого" ожидает официального предложения по трансферу Рабелло в ближайшие несколько дней и готов расстаться с игроком. Контракт защитника с бразильским клубом истекает в 2020 году. (Гоша ЧЕРНОВ)