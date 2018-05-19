Агент: "Рабелло интересуется большой клуб из России. Не "Спартак"

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, подтвердил корреспонденту "СЭ" информацию о том, что его клиентом интересуется российский клуб. Паива добавил, что Рабелло был бы счастлив переехать в Россию.
– Во вторник "Ботафого" получил электронное письмо от одного из российских клубов, – сказал Паива. – Об этом мне рассказал один из руководителей клуба. Письмо носило неофициальный характер – там лишь были заданы вопросы о том, может ли "Ботафого" продать Игора, о способе выплат, о стоимости футболиста.
– Что ответил "Ботафого"?
– Клуб может продать Рабелло. Его стоимость – 6 миллионов евро.
– Этот российский клуб – "Спартак"?
– Нет. Но это большой клуб. Входит в топ-5 чемпионата России.
– Бразильские СМИ сообщали, что Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год.
– Это неправда. Такие детали нужно обсуждать со мной, а я об этом ничего не знаю.
– Вы получали другие предложения?
– Да, одно из Италии.
– Что сам Рабелло думает о переезде в Россию?
– Он был бы счастлив.
Напомним, в субботу Globo Esporte сообщило о том, что центральный защитник "Ботафого" Игор Рабелло может продолжить карьеру в России. Отмечается, что один из клубов, название которого не раскрывается, предложил 23-летнему игроку зарплату 5,7 миллионов евро в год. Совет директоров "Ботафого" ожидает официального предложения по трансферу Рабелло в ближайшие несколько дней и готов расстаться с игроком. Контракт защитника с бразильским клубом истекает в 2020 году. (Гоша ЧЕРНОВ)
titan2313
Рабелло предложили зарплату в размере 5,7 миллиона евро в год - если это правда, то только один клуб в России может предложить такую зарплату (Зенит)!
17:05
баламошка
Millwall82 Зарплату в 5,7 млн евро в год, ухахаха. На это ни один клуб из РФПЛ не пойдёт.//////////Мы ентому, как его, Луизке 4,5 ляма платим. Поэтому и этому, возможно, 6 лямов платить будем. Хотя не хотелось бы, канеш, чай не Меська, шоб стака платить. Перед бабушками стыдна(
17:03
puman
Галицкий;)?
17:03
Millwall82
Зарплату в 5,7 млн евро в год, ухахаха. На это ни один клуб из РФПЛ не пойдёт.
17:00
Семь ветров
ф.к. Вгик
17:00
shpasic
агентишка цену набивает - дайте хоть шесть миллионов.
16:58