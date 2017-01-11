Агент Оланаре: "Никаких серьезных переговоров с ЦСКА не вели"

Атта Анеке, агент нападающего "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре, специально для "СЭ" прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда в ЦСКА.

– Пока не могу сказать ничего конкретного. Контактируем с разными клубами. Но никаких серьезных переговоров на данном этапе ни с кем не вели – в том числе и с ЦСКА, – отметил Анеке. – Предметного разговора с представителями российского клуба у меня не было.

– А где сейчас Оланаре?

– В Европе. У него отпуск. Одновременно проходит курс физиотерапии.

– Видел его снимки в интернете. Он по-прежнему в Голландии?

– Нет. Был там на Рождество.

– Аарон по-прежнему принадлежит китайскому клубу?

– Да, у него еще год действует контракт с "Гуанчжоу Фули". (Александр БОБРОВ)