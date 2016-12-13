Агент полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Антон Астафьев заявил об интересе к игроку со стороны клубов английской премьер-лиги, а также топ-клуба Китая.

- "Эвертон" и еще несколько клубов английской премьер лиги действительно интересуются Дзагоевым, - сказал Астафьев. - Еще прошлым летом у нас был разговор с ними, но, к сожалению, Алан получил травму прямо перед Euro-2016. Сейчас мы вернулись снова к этому разговору и общаемся с представителями этих клубов. Аланом интересуются различные клубы из разных стран. Был интерес со стороны топ-клуба из Китая, но Алан сразу сказал, что это не интересно, приоритет - только Европа. Думаю, в ближайшее время многое проясниться. На данный момент могу сказать точно - Алан готов давно выступать в Европе, и он на это заслужил своей игрой и колоссальным ежедневным трудом. А будет это "Эвертон", "Вест Хэм" или клуб из другого чемпионата, мы скоро узнаем. (Сергей ЕГОРОВ)

На прошлой неделе появилась информация, что Дзагоев – приоритетная трансферная цель "Эвертона" этой зимой и что представители английского клуба уже провели переговоры с 26-летним игроком сборной России. Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. По данным сайта transfermarkt.de, контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, и его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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