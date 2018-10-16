Адвокат Мамаева: "Претензий со стороны Пака нет, с Гайсиным возможно примирение"

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал очную ставку с участием своего клиента и потерпевшими от его действий.

- Очные ставки проводились достаточно долго, - сказал Бушманов. - Следствие установило все необходимые обстоятельства. В том числе, касающиеся нашей защитной позиции. Были выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало. Тут мы заявляем о полной непричастности.

Что касается других потерпевших, Соловчука и Гайсина, то Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально. Действия по отношению к Гайсину не могут охватывать состав хулиганства. Здесь речь идет о причинении побоев. Это статья, которая предусматривает в том числе прекращение уголовного преследования за примирением сторон.

- Возможно примирение сторон?

- Это зависит уже от потерпевшего. Мы со своей стороны такое предложение высказали. Мы сделали все, что от нас зависело. В том числе в присустствии второй стороны. Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать свое решение в спокойной обстановке. (Александр Рогулев)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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