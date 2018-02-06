Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить "Эльче"

ЦСКА разгромил в товарищеском матче "Эльче" со счетом 3:0. Дубль оформил Ахмед Муса, еще один гол на счету Витинью. Отметим, что команда Виктора Гончаренко одержала первую победу во время зимней паузы. Ранее красно-синие четыре раза сыграли вничью.

Завтра, 7 февраля, армейцы проведут товарищеский матч с "Торревьехой" и завершат второй сбор в испанском Кампоаморе. В этой встрече примут участие футболисты, которые сегодня не сыграли с первых минут.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Эльче" - 3:0 (2:0)

Голы: Муса, 22 (1:0). Витинью, 40 (2:0). Муса, 61 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум (Игнашевич, 46), Головин (Гордюшенко, 69), Кучаев, Муса, Витинью.

06 февраля. Кампоамор. Стадион "Кампоамор".