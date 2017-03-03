Раймон Копа умер в возрасте 85 лет

Бывший нападающий сборной Франции Раймон Копа скончался на 86-м году жизни, сообщает Le Courrier de l'Ouest. В воскресенье он был госпитализирован, а сегодня утром ушел из жизни в 8.15 по местному времени.

Копа является легендой французского футбола. Свою карьеру он начинал в "Анже", а затем выступал за "Реймс" и "Реал". С клубом из Шампани он четырежды выигрывал чемпионат Франции и доходил до финала Кубка европейских чемпионов (Прежнее название Лиги чемпионов. - Прим. "СЭ"). В испанской команде он дважды выиграл чемпионат и трижды Кубок европейских чемпионов. Кроме того, в 1958 году француз получил "Золотой мяч".