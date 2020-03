«Оттава» обыграла «Детройт», Анисимов оформил дубль и реализовал буллит

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Детройт» — 4:3. На счету Артема Анисимова дубль, реализованный буллит, показатель полезности «+1» и 10 бросков в створ за 18.27 на льду. У Никиты Зайцева 2 минуты штрафа, 2 силовых приема и 3 блок-шота за 22.19.

Artem Anisimov jumps up to third in team scoring with 15 goals.



Jayce Hawryluk now has three points in four games with the #Sens.



3-2 hockey game. pic.twitter.com/cKGfpecu72