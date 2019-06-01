20:40 1 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" прибыл на финал Лиги чемпионов

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"Тоттенхэм" прибыл на финальный матч Лиги чемпионов на мадридский стадион "Ванда Метрополитано".

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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