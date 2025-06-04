С «Барселоны» могут снять очки в Лиге чемпионов из-за финансовых нарушений

«Барселона» второй год подряд сталкивается с угрозой санкций со стороны УЕФА из-за нарушений финансовых правил, сообщает The Times.

Ранее испанский клуб проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу штрафа в размере 420 тысяч фунтов стерлингов, наложенного УЕФА за нарушения при подаче финансовой отчетности. В решении CAS от октября 2024 года говорилось, что повторное нарушение приведет к «более суровым» штрафам.

По данным источника, «Барселону» снова уличили в нарушениях правил, и теперь к чемпионам ла лиги должны быть применены серьезные санкции. В том числе речь идет про сокращение лимита на количество игроков, которых они могут заявить для участия в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26, и снятие очков на общем этапе лиги.

В сезоне-2024/25 «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов уступила «Интеру» по сумме двух игр (3:3, 3:4).