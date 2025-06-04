Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

4 июня 2025, 12:57

Сафонов: «Российским командам было бы тяжеловато в плей-офф Лиги чемпионов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что следил за игрой «Краснодара» в минувшем сезоне, а также оценил уровень российского футбола.

«Следил за «Краснодаром», это академия, это мой дом. Переживал за ребят, с которыми играл 15 лет рядом. Смотрел матчи, как мог. Смотрел заключительный матч сезона. Не позволил себе разделить всю радость, так как у самого был финал через 2 часа.

На данный момент российским клубам было бы тяжеловато в плей-офф Лиги чемпионов. В группе поборолись бы», — сказал Сафонов.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, а «ПСЖ» впервый в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
В США заявили об ударах ВВС страны по четырем целям в Иране
После вечеринки в Подмосковье два человека погибли и шестеро госпитализированы
Драма Ирана, Кабо-Верде проползло в плей-офф, Возинья сыграет против Месси, внутренние разборки в Уругвае
Определились 9 пар 1/16 финала и пять лучших команд с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Anthropic сообщила о возобновлении доступа к ИИ-модели Mythos 5 в США
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Мы счастливы». Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Сафонов — лучший игрок «ПСЖ» в мае. Он останется основным вратарем в следующем сезоне, считают во Франции
Макрон поздравлял, Сафонов смеялся: как российский вратарь «ПСЖ» сходил на прием к президенту Франции
Сафонов — лучший вратарь в истории России? Две победы в Лиге чемпионов — мощный аргумент в споре с Акинфеевым
«После удара в первом тайме у меня голова теперь чуть-чуть неровная!» Интервью Сафонова после победы в ЛЧ
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов — о разговоре с Хабибом после победы в ЛЧ: «Он сказал, что мы творим историю»

Сафонов заявил, что привезти настоящий кубок Лиги чемпионов в Россию нереально

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости