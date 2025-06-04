Сафонов: «Российским командам было бы тяжеловато в плей-офф Лиги чемпионов»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что следил за игрой «Краснодара» в минувшем сезоне, а также оценил уровень российского футбола.

«Следил за «Краснодаром», это академия, это мой дом. Переживал за ребят, с которыми играл 15 лет рядом. Смотрел матчи, как мог. Смотрел заключительный матч сезона. Не позволил себе разделить всю радость, так как у самого был финал через 2 часа.

На данный момент российским клубам было бы тяжеловато в плей-офф Лиги чемпионов. В группе поборолись бы», — сказал Сафонов.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, а «ПСЖ» впервый в истории стал победителем Лиги чемпионов.