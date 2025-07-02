Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА

Согласно обновленному рейтингу УЕФА, Россия, не участвующая в еврокубках с 2022 года, поднялась выше Украины.

Россия сохранила 26-ю позицию, тогда как Украина потеряла пять мест и опустилась на 28-ю строчку. УЕФА ежегодно начисляет России фиксированные 4,333 балла, в то время как Украина за прошедший сезон получила только 3,600 балла.

С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Клубы РПЛ не играют в еврокубках, а национальная сборная под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.