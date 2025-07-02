Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

2 июля, 12:07

Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Согласно обновленному рейтингу УЕФА, Россия, не участвующая в еврокубках с 2022 года, поднялась выше Украины.

Россия сохранила 26-ю позицию, тогда как Украина потеряла пять мест и опустилась на 28-ю строчку. УЕФА ежегодно начисляет России фиксированные 4,333 балла, в то время как Украина за прошедший сезон получила только 3,600 балла.

С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Клубы РПЛ не играют в еврокубках, а национальная сборная под руководством Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

Источник: https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/?year=2026
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
УЕФА
Читайте также
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Жуков: «Лед тронулся в вопросе допуска россиян»
«От шахмат до синхронного плавания — должны выглядеть одинаково». Для сборных России будет введена единая форма
В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах
Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»

Гол 16-летнего Сатпаева принес «Кайрату» ничью с «Олимпией» в квалификации Лиги чемпионов

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости